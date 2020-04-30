Kolay ve lezzetli çorba tarifleri! İftar sofralarına özel çorba çeşitleri nelerdir? İşte yapılışı..

Çorba tarifleri ve çeşitleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yemeklerin başlangıcı olan çorbalar bu sıralarda iftar sofralarının gözdesi durumunda. Doyurucu olaması sebebiyle çok tercih edilen çorbalar, Türk mutfağındaki önemini korumaya devam ediyor. İftar sofralarına özel kolay ve lezzetli çorba çeşitlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte köfteli, erişteli, değişik çorba çeşitleri...

RAMAZAN'A ÖZEL ÇORBA TARİFLERİ

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

6 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN;

Bir yemek kaşığı nane

Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber

5 bardak su

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN;

Tereyağı

Kuru nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış nane gezdirin. Ezogelin çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASI MALZEMELER

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

ÜZERİ İÇİN;

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR ?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

MISIR ÇORBASI MALZEMELER

400 gram dondurulmuş mısır

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı un

8 çay bardağı süt

4 çay bardağı tavuk suyu

Süslemek için maydanoz

MISIR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin. Mısır çorbanız hazır! Afiyet olsun...

KÖFTELİ ÇORBA MALZEMELER

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

6 su bardağı sıcak su

Arzuya göre 1 su bardağı erişte

Arzuya göre 1 bardak haşlanmış nohut

1 çay kaşığı tuz

KÖFTESİ İÇİN;

1 yemek kaşığı un

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı pirinç

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

SOSU İÇİN;

2 yemek kaşığı un

TERBİYESİ İÇİN

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 adet yumurta

KÖFTELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Pirinç, pul biber, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun. Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar kopartın. Avuç içinizde yuvarlayarak köfte şeklini verin. Unu geniş bir tepsiye alın. Hazırladığınız köfteleri ekleyip tepsiyi sallayarak dış yüzeylerinin unlanmasını sağlayın.

Çorba hazırlığı için; kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları hafif bir renk alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Sıcak suyu tencereye aktarıp kaynamaya bırakın. Kaynar suya unlanmış köfteleri atıp 4-5 dakika kadar orta ateşte pişirin. Erişteyi ekleyip açılana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Çorbanın terbiyesi için; yumurta, yoğurt ve unu küçük bir kapta çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kaynamakta olan çorba suyundan azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Ilıştırdığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın. Kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. En son da nohutları ekleyin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Toz kırmızı biberi ve naneyi ekleyip kokusu çıktıktan sonra ocaktan alın. Koyulaşıp kıvam alan çorbaya, hazırladığınız yağlı sosu ekleyip karıştırdıktan sonra sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.

ERİŞTELİ YOĞURT ÇORBASI MALZEMELER

1 su bardağı erişte

1 su bardağı süzme yoğurt

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı un

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN;



1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

ERİŞTELİ YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle derince bir tencereye erişteyi alın, üstüne 3 su bardağı suyu ekleyin ve yumuşayana dek yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ayrı bir kabın içerisinde; yoğurdu, yumurtayı, unu ve rendelenmiş sarımsakları güzelce karıştırın. Kaynamakta olan eriştenin suyundan azar azar ilave ederek ve sürekli çırparak, yoğurtlu karışımı bir miktar açın. Kaynamakta olan erişteler yumuşadığında, hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı tencereye azar azar ve sürekli karıştırarak ilave edin.

Tüm malzemeleri kaynayana dek sürekli karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Daha sonra tencerenin altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

Üzeri için; tereyağını ve zeytinyağını bir sos tavasına alın, kızdırdıktan sonra kuru naneyi ilave edin ve tavanın altını kapatın.

Servis için; çorbanızı bir kasete alın ve üzerine hazırladığınız naneli sosu gezdirerek sıcak sıcak servis edin.