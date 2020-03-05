Köfteli makarna nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köfteli makarna tarifi

Köfteli makarna tarifi Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yapılacak yemeği seçildi. Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programında gelinler köfteli makarna pişirecek. Peki, köfteli makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Lezzetiyle her damak tadına hitap edecek olan köfteli makarna tarifi hakkında detaylı bil haberimizden ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

1 paket penne makarna

3 adet domates

2-3 yapraktaze fesleğen

1/2 çorba kasesiparmesan(rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

KÖFTE HARCI İÇİN

250 gramdana kıyma

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 dişsarımsak

1 adet soğan suyu

1 çay kaşığıtuz

1 tatlı kaşığ ıiri çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kimyon

KÖFTELİ MAKARNANIN PÜF NOKTASI

Makarna suyunun içerisine kaynarken tuz ve zeytinyağı eklemek makarnanın yapışmasını engelleyecektir.

KÖFTELİ MAKARNA PİŞİRME ÖNERİSİ



Köfteleri kızartmak istemiyorsanız 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirebilirsiniz.

KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ



Kıyma ve diğer malzemeleri geniş bir kabın içerisinde iyice yoğurun. Köfte harcını baharatlarla aromalandırdıktan sonra misket büyüklüğünde yuvarlayarak şeklini verin.

Derin bir tavanın içerisinde köfteleri kızartın. Kızaran köftelerin yağını süzdürün. Domatesleri rendeleyin. Makarna suyunun içerisine tuz ve zeytinyağını ilave edin. Kaynamaya bırakın. Rendelediğiniz domatesleri derin bir tavaya alarak pişirmeye başlayın. Kızarmış köfteleri domatesin içerisine ilave edin. Makarnayı dilediğiniz seviyede haşlayın. Haşlanan makarnayı süzüp domates ve köftelerin olduğu tavaya alın. Domates ve köfteler ile makarnayı iyice karıştırın.