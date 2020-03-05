Köfteli makarna nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köfteli makarna tarifi
Köfteli makarna nasıl yapılır? sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde yarışmacılar günün yemeği olarak köfteli makarna yapacak. İzleyiciler tarafından merak edilen köfteli makarnanın yapılışı hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Köfteli makarna tarifi Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün yapılacak yemeği seçildi. Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programında gelinler köfteli makarna pişirecek. Peki, köfteli makarna nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Lezzetiyle her damak tadına hitap edecek olan köfteli makarna tarifi hakkında detaylı bil haberimizden ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
1 paket penne makarna
3 adet domates
2-3 yapraktaze fesleğen
1/2 çorba kasesiparmesan(rendelenmiş)
1 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
KÖFTE HARCI İÇİN
250 gramdana kıyma
3 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
1 dişsarımsak
1 adet soğan suyu
1 çay kaşığıtuz
1 tatlı kaşığ ıiri çekilmiş karabiber
1 çay kaşığı kimyon
KÖFTELİ MAKARNANIN PÜF NOKTASI
Makarna suyunun içerisine kaynarken tuz ve zeytinyağı eklemek makarnanın yapışmasını engelleyecektir.
KÖFTELİ MAKARNA PİŞİRME ÖNERİSİ
Köfteleri kızartmak istemiyorsanız 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirebilirsiniz.
KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ
Kıyma ve diğer malzemeleri geniş bir kabın içerisinde iyice yoğurun. Köfte harcını baharatlarla aromalandırdıktan sonra misket büyüklüğünde yuvarlayarak şeklini verin.
Derin bir tavanın içerisinde köfteleri kızartın. Kızaran köftelerin yağını süzdürün. Domatesleri rendeleyin. Makarna suyunun içerisine tuz ve zeytinyağını ilave edin. Kaynamaya bırakın. Rendelediğiniz domatesleri derin bir tavaya alarak pişirmeye başlayın. Kızarmış köfteleri domatesin içerisine ilave edin. Makarnayı dilediğiniz seviyede haşlayın. Haşlanan makarnayı süzüp domates ve köftelerin olduğu tavaya alın. Domates ve köfteler ile makarnayı iyice karıştırın.