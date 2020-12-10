Kocaya 22 bıçak darbesi... Çocuklara devlet koruması

Muğla Bodrum’da yaşayan Şerife ve Vedat Demir çifti tartıştı. Cinnet getiren Şerife Demir, meyve bıçağıyla 3 çocuğunun gözleri önünde kocasına saldırdı. 22 bıçak darbesi alan adam, evin salonunda yere yığıldı. Yaralının kalbi, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda durdu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR



Polislerce gözaltına alınan Şerife Demir, yaşlı bir çifte bakıcılık yaptığını ve 2 ay önce rahim kanserine yakalandığını söyleyerek “Hastayım. ‘Çalışmak istemiyorum’ dedim. Tartışma çıktı, bir anlık öfkeyle saldırdım” dedi. Çiftin 5, 10 ve 15 yaşındaki 3 çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.