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  3. Kocasını öldürmüştü, adliyeye ağlayarak girdi

Kocasını öldürmüştü, adliyeye ağlayarak girdi

Kocasını öldürmüştü, adliyeye ağlayarak girdi

İstanbul Güngören'de tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli H.Ö. Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Zanlı H.Ö. 'Kocanızı neden öldürdünüz?' sorusunu, 'Öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti' diye yanıtladı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan H.Ö. ve eşi Kadir Ö, dün bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün Kadir Ö'yü bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan H.Ö'nün emniyetteki sorgusunda, yaklaşık 1 yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, gece başlayan tartışmanın ertesi günde de devam ettiğini ve eşini, kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından şüpheli H.Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Adliyeye polis eşliğinde getirildiği sırada ağladığı görülen H.Ö. gazetecilerin ''Kocanızı neden öldürdünüz?'' sorusuna, ''Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti.'' şeklinde cevap verdi.

AA

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