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  3. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

Kocaeli'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti.  Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza  oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(DHA)

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