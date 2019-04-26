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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunda 6 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.     

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.     

Kaza nedeniyle ulaşım D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanıyor.     

Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.     

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışması sürüyor.     

(AA)

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