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  3. Kocaeli'de kredi çetesine operasyon: 22 gözaltı

Kocaeli'de kredi çetesine operasyon: 22 gözaltı

Kocaeli'de kredi çetesine operasyon: 22 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kredi notu düşük kişileri, kredi verme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Gebze ilçesinde düşük faiz vaadiyle insanların dolandırıldığı ihbarı sonrasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli ve İstanbul'da 26 farklı adrese operasyon düzenleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen 22 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, 1 adet harddisk, 22 sim kartı, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alınmalarının ardından sorgulanmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, şahısların kredi notu düşük olan vatandaşları kredi verme vaadiyle ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırdıkları tespit edildi.

DHA

 

 

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