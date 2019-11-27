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  3. Doktor dehşeti kamerada! Boşandığı eşini çocuğunun yanında tekme-tokat dövdü

Doktor dehşeti kamerada! Boşandığı eşini çocuğunun yanında tekme-tokat dövdü

Doktor dehşeti kamerada! Boşandığı eşini çocuğunun yanında tekme-tokat dövdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, kardiyolog M.M., eski eşi A.G.'yi kucağında çocuğunun olduğu sırada tekme- tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, A.G. ise eski eşi hakkında şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, 10 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da özel bir hastanede kardiyolog olarak görev yapan M.M., 5 yaşındaki kızını annesine teslim etmek için A.G.’nin yaşadığı siteye geldi. Sitenin bahçesinde buluşan M.M. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında A.G.'ye saldırdı. M.M., dakikalarca 5 yaşındaki kızının yanında A.G.’yi darp etti. Olayı gören sitenin güvenlik görevlisi araya girerek M.M.’yi uzaklaştırmaya çalıştı.


OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda M.M.’nin A.G.’ye tekme atarak saldırmaya başladığı görülüyor. Kucağındaki kızını yere bırakan A.G. kendisini korumaya çalışıyor. M.M., A.G.’ye defalarca tekme atarken, güvenlik görevlisi araya girerek M.M.’yi uzaklaştırmaya çalışıyor. Güvenlik görevlisinin elinde kaçan M.M. tekrar A.G.’ye saldırmaya çalışıyor. Küçük kızlarının önünde yaşanan olay, güvenlik görevlisinin tekrar araya girmesi ile son buluyor.

İHA


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