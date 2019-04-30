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  3. Kocaeli'de dehşet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli'de dehşet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli'de dehşet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı. Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü tüfekle ateş ederek öldürdü.

Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyurken, Birkan Ören evden çıkarak kaçtı. Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesi’nde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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