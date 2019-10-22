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  3. Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı

Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı

Kocaeli iki aile arasında silahlı çatışma: 7 gözaltı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde akraba oldukları öne sürülen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Göktaş Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bir süredir devam eden husumet nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası taraflar silahlarına sarılarak birbirine ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden çatışmada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kurşunlar çevrede bulunan araçlara isabet ederek hasar verdi. Daha önce başından yaralanmıştı Olay yerine gelen emniyet güçleri, iki gruptan 7 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan iki grup arasında yaklaşık 8 ay önce yaşanan silahlı kavgada Nezir A. İsimli vatandaş saçmalardan dolayı başından yaralanmış ve yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

İHA

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