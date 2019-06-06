Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu

Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yaklaşık 45 dakikanın ardından fabrika küle döndü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

(İHA)