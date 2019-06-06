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06 Haziran 2019 Perşembe 10:22 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:50

Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yaklaşık 45 dakikanın ardından fabrika küle döndü. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.

(İHA)

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