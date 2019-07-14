KKTC'de kilolarca uyuşturucu karaya vurdu

KKTC’de polis tarafından yapılan açıklamada, Gaziveren’de Afrodit Sahili’nde karaya vurmuş şekilde yaklaşık 28 kilo ağırlığında kalıp haline getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Uyuşturucunun o bölgeye nasıl geldiği konusunda bilgi olmasa da geçtiğimiz aylarda da Dipkarpaz köyünde aynı şekilde paketlenmiş uyuşturucu karaya vurmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA