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  3. Kızını katleden damadını savundu 'Hak ettiği cezayı aldı'

Kızını katleden damadını savundu 'Hak ettiği cezayı aldı'

Kızını katleden damadını savundu 'Hak ettiği cezayı aldı'

Kuzey Irak'ta yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın, mahkeme bahçesinde kocası tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrası öldürülen kadının babası, "Kızım şimdi hak ettiği cezayı aldı" sözleriyle dehşete düşürdü.

Kuzey Irak'ta evli bir kadın, başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME BAHÇESİNDE KURŞUNLADI

Cezasını tamamladıktan sonra tahliye olan kadın, ilk iş olarak kocasına boşanma davası açtı. Geçtiğimiz hafta dava için mahkemeye gelen kadın, mahkeme binasının bahçesinde kocası tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

BABANIN SÖZLERİ KAN DONDURDU

Cinayetin töre cinayeti olduğunu belirten kadın hakları savunucusu bir örgütün başkanı, cinayetten sonra kadının babasının katil damadını savunduğunu ve cinayet için "Kızım şimdi hak ettiği cezayı aldı" dediğini söyledi.

CEZAEVİNDEYKEN DAVA AÇMAK İSTEMİŞ AMA...

Öte yandan kadının cezaevindeyken kocasına boşanma davası açmak istediği, ancak yasalar gereği kendisine izin verilmediği öğrenildi.

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