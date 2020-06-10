10 Haziran 2020 Çarşamba 23:03 | Son Güncelleme:
Kızını indirip ölüme uçtu! Kübra'dan son bakış
Trabzon'da 7 Haziran günü Kübra Adakul (28), 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızını yanına alıp Uzungöl'e gezmeye gitti.
Genç kadın, kiraladığı elektrikli bisikletle virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Hayatını kaybeden Adakul’un kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Adakul’un bisikleti çevirmek için kızlarını aşağı indirdiği, kazanın da bu sırada meydana geldiği öğrenildi.