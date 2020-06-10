Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kızını indirip ölüme uçtu! Kübra'dan son bakış
10 Haziran 2020 Çarşamba 23:03 | Son Güncelleme:

Kızını indirip ölüme uçtu! Kübra'dan son bakış

Kızını indirip ölüme uçtu! Kübra'dan son bakış

Trabzon'da 7 Haziran günü Kübra Adakul (28), 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızını yanına alıp Uzungöl'e gezmeye gitti.

Genç kadın, kiraladığı elektrikli bisikletle virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Hayatını kaybeden Adakul’un kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Adakul’un bisikleti çevirmek için kızlarını aşağı indirdiği, kazanın da bu sırada meydana geldiği öğrenildi. 

ABD'de gerilim tırmanıyor... Polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme... İfadesini değiştirdi
Emlak Konut - Advertorial
Avrupa'da salgının en çok kayıp yaşattığı ülkelerdendi... Son 72 saatte ölüm rapor edilmedi!
Ezeli rakiplerin transfer yarışında ikinci perde! Ünlü gazeteci duyurdu...
Doktorlara bıçakla saldırdılar!

Doktorlara bıçakla saldırdılar!

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı

Su ve karbonat herkesin şikâyet ettiği o soruna çözüm oluy

Su ve karbonat herkesin şikâyet ettiği o soruna çözüm oluyor!