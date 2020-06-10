Kızını indirip ölüme uçtu! Kübra'dan son bakış

Genç kadın, kiraladığı elektrikli bisikletle virajı alamayıp dereye yuvarlandı. Hayatını kaybeden Adakul’un kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Adakul’un bisikleti çevirmek için kızlarını aşağı indirdiği, kazanın da bu sırada meydana geldiği öğrenildi.