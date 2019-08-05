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Kız kardeşler suçüstü yakalandı!

Kız kardeşler suçüstü yakalandı!

Kayseri'de Ebru U. (19) ile kardeşi Şeyma U. (17), hırsızlık için girdikleri evden kaçarken polis ekipleri tarafından apartmanda suçüstü yakalandı. Abla ve kardeşin 3 gün önce de 3 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde iki genç kızın bir evin kapısını açmaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, evin kapısını açıp içeri giren şüpheli kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U'yu (17) suçüstü yakaladı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İki kız kardeşin, aynı bölgede 4 farklı adresten önemli miktarlarda para, döviz ve ziynet eşyası çaldığı; bu nedenle arandıkları öğrenildi.

(AA)

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