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Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Hakkı Kaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde Hakkı Kaya (25) ile buluştuğu kız arkadaşı arasında kavga çıktı. Genç kadın yanındaki bıçakla Hakkı Kaya'yı yaraladı. Kaya çevredekilerin çağırdığı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaya, kurtarılamadı. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

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