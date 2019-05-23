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Kıyı balıkçılarının rotası lüfer ve çinekop

Kıyı balıkçılarının rotası lüfer ve çinekop

Gırgır ve trol avcılığının 15 Nisan'da sona ermesinin ardından Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları, lüfer ve çinekop için denize açılıyor.

Gırgır ve trol balıkçılarının 15 Nisan'da "paydos" demesinin ardından Batı Karadeniz'de avcılığı sürdüren kıyı balıkçıları, sahil hattında lüfer ve çinekop avlıyor.

Havanın kararmasına yakın saatlerde denize açılan kıyı balıkçıları, barbun ve istavrit ile denizde kendisini yeni yeni gösteren lüfer ve çinekop yakalamaya başladı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kıyı balıkçılarının avcılığı sürdürdüğünü söyledi.

Yeteri kadar avcılığın yapıldığını aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Kıyı balıkçılığından tezgahlara yavaş yavaş lüfer ve çinekop gelmeye başladı. Barbun ve istavrit de tezgahlarda bulunuyor. Ramazan dolayısıyla balıkta tüketim az, fiyatlar çok yüksek değil. Havalar açtıktan, güneş çıktıktan sonra barbun ve istavrit avcılığı biraz daha arttı, son zamanlarda çinekop ve lüfer gelmeye başladı."

Balıkçıların ağa yeni gelen lüfer ve çinekoptan memnun olduğunu dile getiren Karakaş, "Bayramda balık tüketimi çoğalacaktır, beklentimiz bu yönde. Hava güzel giderse avcılık da olacaktır. Tezgahlarda balık eksikliği olacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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