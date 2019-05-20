Kıskançlık krizine giren koca eşini 15 yerinden bıçakladı

Aydın'ın Çine ilçesinde Hüsamettin Y. (51) kıskançlık nedeniyle tartıştığı 29 yıllık eşi Nergiz Y'yi (45) vücudunun 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Cinayetin ardından polise teslim olmaya giden katil zanlısı, yolda kaza yaparak yaralandı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Y. ile Nergiz Y, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan Hüsamettin Y, eline geçirdiği bıçakla eşi Nergiz Y'yi 15 kez vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

BARİYERE ÇARPTI

Eşini kanlar içerisinde yere yığıldığını gören öfkeli adam, 07 GUK 55 plakalı otomobiline binerek evden uzaklaştı. Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından kaçan Hüsamettin Y. daha sonra teslim olmaya karar verdi. Çine Emniyet Müdürlüğü'ne aracıyla teslim olmaya giden Hüsamettin Y. emniyetin girişindeki bariyere çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Hüsamettin Y. hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hüsamettin Y'nin ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

(Yeni Asır)