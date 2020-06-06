06 Haziran 2020 Cumartesi 05:04 | Son Güncelleme:
45 DAKİKALIK VAHŞET
Kıskanç kocadan işkence
Gaziantep'te 3 ay önce Emmun Ateş'in sosyal medyada kuzeniyle yaptığı görüşmeyi eşi Turgut Ateş yanlış anladı.
Dövülen kadın, 2 çocuğuyla baba evine sığındı. 20 gün önce eşinden özür dileyip eve gelmeye ikna eden adam, yine kıskançlık krizine girince dehşet saçtı. Boğazından ve yüzünden bıçaklanan genç kadın, o anları anlattı:
45 DAKİKALIK VAHŞET
“Çocukları dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. 45 dakika beni dövüp bıçakladı. Kendime geldiğimde kanlar içindeydim. Sürüklenerek komşulardan yardım istedim.”