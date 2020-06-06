Kıskanç kocadan işkence

Dövülen kadın, 2 çocuğuyla baba evine sığındı. 20 gün önce eşinden özür dileyip eve gelmeye ikna eden adam, yine kıskançlık krizine girince dehşet saçtı. Boğazından ve yüzünden bıçaklanan genç kadın, o anları anlattı:

45 DAKİKALIK VAHŞET



“Çocukları dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. 45 dakika beni dövüp bıçakladı. Kendime geldiğimde kanlar içindeydim. Sürüklenerek komşulardan yardım istedim.”