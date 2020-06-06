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  3. Kıskanç kocadan işkence
06 Haziran 2020 Cumartesi 05:04 | Son Güncelleme:

Kıskanç kocadan işkence

Kıskanç kocadan işkence

Gaziantep'te 3 ay önce Emmun Ateş'in sosyal medyada kuzeniyle yaptığı görüşmeyi eşi Turgut Ateş yanlış anladı.

Dövülen kadın, 2 çocuğuyla baba evine sığındı. 20 gün önce eşinden özür dileyip eve gelmeye ikna eden adam, yine kıskançlık krizine girince dehşet saçtı. Boğazından ve yüzünden bıçaklanan genç kadın, o anları anlattı:

45 DAKİKALIK VAHŞET

“Çocukları dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi. 45 dakika beni dövüp bıçakladı. Kendime geldiğimde kanlar içindeydim. Sürüklenerek komşulardan yardım istedim.” 

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