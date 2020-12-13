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  • Kısıtlama saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
13 Aralık 2020 Pazar 11:49 | Son Güncelleme:

Kısıtlama saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Kısıtlama saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar
DHA

İstanbul Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen 10 kişi uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen 10 kişi uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA'da yer alan haberde koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen kalabalık bir grubun uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi ihbarın yapıldığı adrese yöneldi.

 Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan apartman boşluğuna baskın yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kişilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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