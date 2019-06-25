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  3. Kışın tuzlanan palamut tezgahlarda yerini aldı

Kışın tuzlanan palamut tezgahlarda yerini aldı

Kışın tuzlanan palamut tezgahlarda yerini aldı

Karadeniz'de balık sezonunda avlanan ve balıkçılar tarafından tuzlanan palamut, Sinop'ta tezgahlardaki yerini aldı.

Geride kalan av sezonunda bol miktarda avlanan ve yazın tüketilmek üzere tuzlanan palamutlar, balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında tuzlanan palamudun yazın sıcak günlerinde rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

"Lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıkça tüketildiğini vurgulayan Gündoğdu, vatandaşların palamut özlemini lakerda sayesinde giderdiğini dile getirdi.

Tuzlanan palamutların kavanozlarda satışa sunulduğunu anlatan Gündoğdu, "Tuzlu palamutların kavanozu 120 liradan satışa sunuluyor. Bir kavanozda 4 palamut yer alıyor. Vatandaşların ilgisi var. Çünkü yaz ortasında insanlar palamut tüketme şansı buluyor." dedi.

Gündoğdu, gelen talepler üzerine ülkenin farklı kentlerine de tuzlu balık gönderdiklerini belirterek satışa çıkarılan balıkların kısa sürede tükenmesini beklediklerini kaydetti.

Bu arada Sinop'ta tezgahlarda tuzlu palamutların yanı sıra levrek, somon gibi havuz balıkları da yer alıyor.

(AA)

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