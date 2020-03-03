Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitiyor? Kış lastiği ne zaman çıkarılacak?

Kış lastiği takma zorunluluğu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının son günü de araştırılmaya başlandı. Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı.

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARDA MECBURİ?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması, 1 Aralık-1 Nisan tarih aralığında uygulanacak.

Hususi araçlarda zorunlu olmayan kış lastiğinin, can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.