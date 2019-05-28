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28 Mayıs 2019 Salı 16:06 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 16:06

Kırşehir'de namaz vakitlerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kırşehir'de namaz vakitlerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde teravih vakitlerinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 6 ikamette akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. İlçe merkezinde hırsızların vatandaşların teravih namazına gittikleri saatlerde ve sahur öncesi ikametlere girerek değerli ve ziynet eşyalar ile teknolojik aletleri aldıkları belirlendi. Mahalle aralarında dolaşan polisler, plakasız bir otomobilin müstakil evin önünde dolaştığını görmesiyle başlattığı çalışmada Ankara istikametine kaçmaya çalışan K.K.,'yı yakaladı. Otomobil sürücüsü K.K'nin üstünde ve otomobilde yapılan aramada ikametlerden çalındığı belirlenen tablet, elektronik aletler, ziynet eşyaları, parfümler, takılar, makyaj malzemeleri ve ikamet sahiplerinin kimlikleri bulundu.

K.K., İlçe Emniyetinde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA

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