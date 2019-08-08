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Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu

Kırklareli'nde doktor evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir doktor evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gençlik Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan doktor Sayit Sunar'dan (48) iki gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Sunar'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sayit Sunar'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sunar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sunar'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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