Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Lüleburgaz, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 grup belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

İHA