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  3. Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti. 

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Pakistan ve Irak uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı. 
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

(AA) 

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