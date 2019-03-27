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Kırklareli'de su maymunu yakalandı

Kırklareli'de su maymunu yakalandı

Kırklareli'de, doğal yaşam alanı Edirne ve Iğdır olan su maymunu yakalandı. İstilacı bir tür olan su maymununu görenlerin Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vermesi istendi.

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların nehir kenarında yaralı bir hayvan ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede hayvanın Kırklareli'de bulunmayan bir tür olan su maymunu olduğu öğrenildi. Yakalanan hayvan ekipler tarafından tedavi edilmek amacıyla kontrol altına alındı.
  Müdürlük yetkililerinden yapılan açıklamaya göre su maymununun Türkiye'de Iğdır ve Edirne'de kaydı olduğu, Kırklareli için yeni tür olarak envantere eklendiği belirtilirken, türün istilacı olduğu, görüldüğü yerde müdürlüğe bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

TARIM ALANLARINA ZARAR VERİYORLAR
Su maymunu türünün istilacı bir tür olduğunu belirten Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Oldukça kolay üreyebilen bu tür aslında istilacıdır. Bahar aylarında ve yazın üreyen bu hayvanlar, kışın aşırı soğuklara dayanamamakta ve böylece nüfusları belli bir sayıyı geçememektedir. Aksi takdirde tarım alanlarına zarar verecek potansiyele sahiptirler. İstilacı olan bu türü arazide gören vatandaşların Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze haber vermeleri türün izlemesi ve kontrol altında tutulması açısından yararlı olacaktır" dedi.

SU MAYMUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Su maymunu (Myocaster caypus) iri hantal hayvandır. Sularda yaşar. Kunduzlardan biraz daha küçüktürler. Başları büyük, gözleri ve kulakları küçüktür. Kesici dişleri ağızları kapalıyken bile görülür. Bu dişler uzundur ve portakal renklidir. Başları küt, kuyrukları yuvarlak ve sıçanlarınki gibi kılsızdır. Kılları oldukça uzundur. Ayakları beş parmaklıdır. Ayaklarının 4. ve 5. parmaklarının arası hariç diğerlerinin arasında yüzme derisi gerilidir. Ayaklar çıplaktır. Vücutlarının yan üst tarafında 6 çift meme ucu vardır. Postları koyu kahverengidir. Sırt kısımları koyu esmer, karın kısımları daha açık renklidir. Erişkin bazı erkeklerde siyaha yakın bir form gözlenebilir.

(İHA)

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