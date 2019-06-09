  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
09 Haziran 2019 Pazar 23:03 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 23:03

Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu

Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu

Kırıkkale’de, aniden bastıran sağanak, kentte su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Ev ve iş yerleri sel sularıyla dolarken, Sulakyurt ilçesinde haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, şehrin pek çok ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı Sulakyurt ilçesindeki Kozlu Deresi taşması sonucu ilçeyle Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapandı, ilçedeki 2 evi su bastı. Sel sonrası haber alınamayan Muzaffer Uysal’ın (70) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede yaşanan sel felaketine ilişkin bilgi veren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Şuan için çok üzüntülüyüz, ilçe halkı olarak zararımız çok büyük, aniden bastıran yağmur hayatımızı felç etti. İlçemiz dışından geçen dere yatağı aşırı yağmurdan dolayı taştı. Sulakyurt ile Kırıkkale arasında bulunan yol ise derenin altında kaldı. Yine ilçemizde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi ulaştı. Umarım doğru değildir, rabbim Sulakyurt’un yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

KYK YURDUNUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

?Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle dükkanları su bastı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin kaldığı Ümmü Hatun Kız Yurdu’nun istinat duvarları çöktü. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sel basan iş yerlerini ve caddeleri gezerek tahliye çalışmalarını takip etti.

(DHA)

PKK´lılar Kaçacak Delik Arıyor... Komandolar Hakurk´u Teröristlere Dar Etti

<p>Olay, üç gün önce İmaret Mahallesinde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya baş

Kameralara Takıldı... Sokak Ortasında Kan Donduran Olay

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Halfeti'de hareketlilik Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doruğa çıktı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.