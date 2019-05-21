Kırıkkale'de minibüs devrildi: 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Akkoşan mevkiinde meydana geldi. Konya'nın Kulu ilçesinden Kırıkkale yönüne giden Hakan Akkır yönetimindeki 06 BGK 930 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Akkır ile minibüsteki yolcular Halis Akın Yumuşak, Bayram Karartı, Yakup Karartı, Nuri Katılmış, Murat Yalabıyık, Fuat Sazak ile Murat Pehlivanlı yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yakup Karartı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)