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Kiralamak için aldıkları araçları yok ettiler

Kiralamak için aldıkları araçları yok ettiler

Mersin'de rent a car işleten M.İ. isimli şahıs, kiraya vermek için kiraladıkları araçları sahte plaka takarak ya da araçları parçalamak suretiyle sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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  Edinilen bilgiye göre, Mersin'de rent a car işletmeciliği yapan M.İ.'nin, Mersin ve Adana illerinden kiraya vermek üzere kiraladıkları araçlara sahte plaka takmak ya da araçları parçalamak suretiyle sattığı iddia edildi. Bu yolla dolandırıldığını savunan 28 kişi, emniyete ve savcılığa giderek, şahıstan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda M.İ. ile eşi R.İ.'yi gözaltına aldı. Şahısların emniyette yapılan incelemelerinde, bu yolla 34 kişinin aracını aldıkları ancak araçların akıbetiyle ilgili bir delilin olmadığı tespit edildi. 

  Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.İ. tutuklanırken, eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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