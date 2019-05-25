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  3. Kira parasını yutan ATM'yi yumrukladı

Kira parasını yutan ATM'yi yumrukladı

Kira parasını yutan ATM'yi yumrukladı

Başkent'te bir kişi ev kirasını yutan ATM'yi yumrukladı.

Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

(İHA)

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