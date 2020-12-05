Kimsesiz çocukların sığınağıydı... Oya Anne'den miniklere veda

Yaşamına dokunduğu yüzlerce çocuğun “Oya Anne” olarak sevdiği Kayacık, evini bırakıp yuvadaki küçük bir odaya yerleşmişti. Aynı zamanda “Var mısın? Yok musun?” yarışmasıyla tanınan Nursel Ergin’i de himayesinde büyüten Oya Anne, Down Sendromlu Göksenin isimli çocuğun da vasisiydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Oya Anne’nin adını Kasımpaşa’daki yuvamızda yaşatacağız” dedi.

Oya Anne, Feriköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.