  • $5,8044
  • 6,565
  • 247.822
  • 93.594
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
10 Haziran 2019 Pazartesi 13:05 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:10

Kilosu etten pahalı olan mantar köylülerin geçim kaynağı oldu

Kilosu etten pahalı olan mantar köylülerin geçim kaynağı oldu

Siirt’in Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde eriyen karların ardından otların arasında ortaya çıkan mantarlar köylülerin geçim kaynağı oldu.

Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde vatandaşlar, karların erimesi sonrası ortaya çıkan dağ mantarlarını toplamaya başladı. Topladıkları dağ mantarlarını Siirt merkeze götüren köylüler, burada 30-50 lira arasında sattıkları ürünlerden elde ettikleri paralarla geçimlerini sağlamaya başladı. 

Dağ yamaçlarında otların arasında yetişen mantarları satmak için topladıklarını belirten köylülerden Hacı Basır, aile bütçesine katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya gittiklerini, topladıkları mantarları şehir merkezine getirerek sattıklarını söyledi. Mantarın ete rakip olduğunu belirten Basır, "Elmadalı köyünde oturuyoruz. Bu gördüğünüz mantarları dağlarda topluyoruz. Kilosu 50 liraya satıyoruz. Et 42 lira mantar 50 lira" dedi. 
Dağ mantarının besin değeri oldukça yüksek olduğunu belirten köylülerden Orhan Beyan ise, lezzet ve şifa kaynağı mantarın birçok derde deva olduğunu kaydetti. Beyan, “Otların içinde çıkıyor. Çok sağlıklı bir mantar. Tadı etten daha lezzetli daha sağlıklı, kilosu 50 liraya katar satılıyor” diye konuştu. 
(SD-YRT-ÖK-E) 

Ülkemize Kurban Olsunlar!

<p>A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı gün

Burak Yılmaz´dan İzlandalı yetkililere tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 269 TL zam yapılacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.