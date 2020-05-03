Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kilis'te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kilis'te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kilis'te koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Kilis'te korona virüs tedavisi gören 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kilis’te uzun yıllar din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik öğretmenliği ile okullarda idarecilik yapan Selim Başaran (72), korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kilisliler tarafından sevilen ve Kilis Musiki Cemiyeti’nde çeşitli konserlerde yer alan Başaran’ın 1 ay önce ziyarete gelen yakınlarından bulaşan korona virüs nedeniyle hastanede yattığı öğrenildi.

Kilis’te korona virüsten ölen ilk kişi olan evli ve iki çocuk babası Başaran’ın cenazesi, defnedilmek üzere Osmaniye’ye gönderildi.

İHA


İsrail'de Koronavirüs ksııtlamalarına protesto

İsrail'de Koronavirüs ksııtlamalarına protesto

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1 çay bardağı havuç suyu ile gelen şifa

Yeni AKM binası havadan görüntülendi