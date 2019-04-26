Ketojenik diyet nedir? Şahan Gökbakar'ın ketojenik diyeti ne? sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. Gündemin en trend başlıkları arasında yer alan ketojenik diyet oldukça merak ediliyor. Temel olarak karbonhidrat alımını azaltmak ve yerine yağ alımıyla dengelemeyi amaçlayan ketojenik diyetin zararları var mıdır? Kimler ketojenik diyet yapabilir? Ketojenik diyet hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte ketojenik diyet hakkında tüm merak edilenler....

KETOJENİK DİYET NEDİR? ŞAHAN GÖKBAKAR'IN KETOJENİK DİYETİ NE?

Ketojenik sözcüğü ‘keton' kelimesinden köken alır. Keton aslında hücrelerin kullandığı bir enerji kaynağı ve karaciğer tarafından üretiliyor. Ketojenik diyet ile birlikte kanda keton seviyeleri yükseliyor. Bu duruma ‘ketozis' adı veriiyor. Kanda şekeri azaldığında ve yağ seviyeleri arttığında hücreler ketonlardan enerji sağlayabilir. Karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanmaktansa yağı yakıta çevirir.

Oyuncu Şahan Gökbakar, son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekti. Geçen kasım ayından itibaren ketojenik diyet uyguladığını ifade eden Gökbakar, nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. "5 ayda 28 kilo verdim" diyen Şahan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemlerde en çok duyduğum şey; "zayıflamışsınız" ve beraberinde gelen birçok soru... Kısa bir bilgilendirme yapayım. Herhangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme-içme değişikliği yaptım. Geçen kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme internetten araştırırsınız. Toplamda 27-28 kilo verdim 5-6 gibi bir sürede. Fazla kasmadan devam edip biraz daha vereceğim. Azim, kararlılık ve irade dilerim tüm kilo vermek isteyenlere...

KETOJENİK DİYET NASIL ÇALIŞIR?



Normalde vücut enerji için ilk karbonhidratı kullanır. Fakat beslenmede karbonhidratı kesince bu sefer vücut enerji almak için sırasıyla protein ve yağı kullanmaya başlar. Ketojenik diyette protein alımı normale göre daha az olduğundan bu sefer karaciğer depolanmış yağı keton cisimciklerine çevirerek enerji için kullanıyor. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Amaç vücudun enerji sistemini değiştirmek olarak biliniyor.

KETOJENİK DİYET YAN ETKİLERİ NELER?

Kabızlık

Kemik erimesi (osteoporoz)

Sidoz (kan pH değerinde düşme)

Olesterol yüksekliği

Böbrek taşları

Karnitin eksikliği

KETOJENİK DİYET FAYDALARI NELER?

Ketojenik diyetin kilo kontrolü ve diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalıklarına karşı faydaları olabileceğini çeşitli çalışmalar kanıtlamıştır. Kilo vermek ve hastalıklar için risk faktörlerini azaltmak için etkili bir yoldur.

KETOJENİK DİYETTE NELER YENİR?

Ketojenik diyette; balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, krema ve kuruyemişler, sağlıklı yağlar (sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado yağı vb.), avokado, düşük karbonhidratlı sebzeler, tuz, biber ve çeşitli sağlıklı bitki ve baharatlar tüketilir.