Kestikleri ağaç üzerlerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, öğlen saatlerinde, Yenice Gökbel Köyü Emine Deresi mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Nihat Çakır ve Fevzi Çakır'ın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altında kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA