Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6922
  • 6,2999
  • 276.78
  • 100586
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kestikleri ağaç üzerlerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kestikleri ağaç üzerlerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kestikleri ağaç üzerlerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, kestikleri ağacın devrilmesi sonucu altında kalan Nihat Çakır (56) hayatını kaybetti, akrabası Fevzi Çakır ise yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde, Yenice Gökbel Köyü Emine Deresi mevkisinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Nihat Çakır ve Fevzi Çakır'ın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altında kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcıyı orada görenler şaşkınlık yaşadı
Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Ebru Şahin'den rekor talep
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen

Ünlülerin Güzellik Merkezinden Ücreti Ödemeden Kaçtı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Stalin hakkında muhtemelen hiç duymadığınız 14 bilgi

Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük