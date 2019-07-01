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Kepçe ile deniz keyfi

Kepçe ile deniz keyfi

Zonguldak'ta bir grup genç, iş makinesiyle deniz keyfi yaşadı. Makinenin kepçesiyle denizden su alan operatör, yine denizde serinleyen gençlerin üzerine boşalttı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaz mevsiminin tadını çıkartmak isteyen bir grup genç denize girerek serinledi. Bu sırada bir çalışma için bölgeye gelen iş makinesinin operatörü, mola sırasında deniz kenarında bulunan gençlerin eğlencesine ortak oldu. 

Gençlerin isteği üzerine iş makinasının kepçesiyle denizden su dolduran operatör, yine doldurduğu suyu gençlerin üzerine boşalttı. İş makinesinin ön kovasına binen gençler, yaklaşık 3 metre yükselen makinenin kepçesinden denize atladı. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren gençler, mola bitimi yeniden işinin başına dönen iş makinesinin operatörüne de teşekkür etti.

(İHA)

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