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  3. Kendisini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalışan kocasından şikayetçi olmadı

Kendisini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalışan kocasından şikayetçi olmadı

Kendisini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürmeye çalışan kocasından şikayetçi olmadı

İzmir'de uyudukları sırada eşi tarafından 3 yaşındaki oğlu ile birlikte bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, mahkemede eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

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İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurettin D., sanık avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Borçları nedeniyle haciz geldiğini ve bunu ailesine söyleyemediğini anlatan sanık Nurettin D., olay gecesi kalkıp sigara içtiğini belirterek, “Evin içerisine bir grup girdi. Eşimi, çocuğumu ve beni öldüreceklerini düşündüm. Namusumu kurtarmak için eşimi ve çocuğumu bıçakladım. Olayı tam olarak hatırlamıyorum” dedi. 

“Şikayetçi değilim” 

Sanığın eşi R.D. ise olay günü ve öncesinden eşi ile herhangi bir tartışmasının olmadığını, eşinin son zamanlarda iyi olmadığını anlatarak, “Olmayan şeyleri görüyordu. Olay günü beni önce boğazladı, sonra bıçakladı. Daha sonra da oğlumu bıçakladığını gördüm” diye konuştu. 
R.D., eşinin sağlık durumunun kötü olduğunu iddia ederek, eşinden şikayetçi olmadığını, eşinin tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. 

Duruşma savcısı, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından rapor alınmasını isteyerek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. 
Mahkeme heyeti, Nurettin D.’nin tutukluluk halinin devamına ve sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

20 Haziran 2018’de İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen olayda, Nurettin D. (31), evde eşi R.D. (25) ve oğlu A.D. (3) ile uyuduğu sırada sabaha doğru ilk önce eşi R.D.’yi boğmaya çalışıp, ardından elindeki bıçakla defalarca bıçakladı. Eşinin öldüğünü sanan Nurettin D., daha sonra oğlu A.D.’yi de defalarca bıçakladı. Eşini ve oğlunu bıçaklayan Nurettin D., daha sonra kayınbabası S.D.’yi arayarak durumu anlattı. S.D.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ve çocuğa müdahale eden sağlık ekipleri, anne ve oğlu ambulans ile hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri gözaltına almak isterken direnen Nurettin D., “Ben, karım ve oğlumu öldürdüm. Onlar kurtuldu” diyerek elindeki bıçakla bileklerini kesti. Bileğini kesmesiyle halsiz düşen Nurettin D.’yi jandarma ekipleri gözaltına alırken, sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedavi edildi. Nurettin D., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne R.D. ve oğlu A.D. ise hastanede uzun süren tedavilerinin ardından taburcu oldu. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurettin D. için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianame, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

İHA

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