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'Kendini vurdu' dedi, otopsi yalanladı

'Kendini vurdu' dedi, otopsi yalanladı

Silahını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polise, uzaktan ateş edildiği belirlendi. Eşi “Şakalaşırken tabanca ateş aldı” itirafında bulununca tutuklandı. 

Adana’da 8 Kasım’da 4 aylık çevik kuvvet polisi Alper Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralandı. 1 yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan’ın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan polis, kurtarılamadı. Olay anında eve bulunan tek kişi olan genç kadın, eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürdü. Ancak adli tıpta yapılan ön otopside polisin uzaktan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler bunun üzerine genç kadını gözaltına alıp, tekrar sorguladı. 

‘ŞAKALAŞIRKEN VURDUM’

İkinci kez ifade veren Fadime Doğan, eşinin tabancanın mermilerini çıkardığını, o sırada silahı alıp kocasına doğrulttuğunu, “Sıkayım mı” diyerek şaka yaptığını söyledi. Eşinin “Vuramazsın” diye karşılık vermesi üzerine boş bildiği silahın tetiğine dokunduğunu dile getiren zanlının, “Tabanca ateş aldı” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Fadime Doğan, mahkeme tarafından “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı. 

‘OĞLUMU KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMIYORUM’

Alper Doğan’ın babası Mahmut Doğan, “Gelinim oğlumun yolunu gözlerdi. Kasten öldürdüğüne inanmıyorum. Bu olay bir kaza” dedi. 

(İHA)


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