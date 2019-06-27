Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7775
  • 6,5797
  • 260.268
  • 95.822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar

Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar

Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sıcak havada bunalanlar Kazdağları'nın zirvesinden akan suların oluşturduğu buz gibi göletlerde serinliyor, piknik yaparak stres atıyor.

Aşırı sıcaklardan bunalanlar ferahlamak için Kazdağları'ndaki piknik alanlarını tercih ediyor. En çok rağbet gören yerlerin başında ise Balıkesir ve Çanakkale illerinin kesişim noktasında bulunan ve Kazdağı zirvesinden gelen suların oluşturduğu Mıhlı Şelalesi geliyor. Vatandaşlar, köknar ağaçları arasında kuş sesleri eşliğinde şelalenin döküldüğü gölete girip, buz gibi suda serinliyor. Kazdağı'nın doğal güzellikleri arasında piknik yaparak, günlük yaşam ve çalışma hayatının yarattığı stresi de üzerlerinden atıyorlar. Serinlemek için suya giren Ahmet Özer, "Aşırı bunaltıcı sıcaklara rağmen Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyoruz. Buz gibi su, insanı bir yandan da donduruyor. Ama çok güzel ve keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.,

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!