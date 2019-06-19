Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8525
  • 6,5522
  • 252.708
  • 94.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kazada yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler

Kazada yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler

Kazada yola saçılan domatesleri toplayıp, evlerine götürdüler

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR'ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı. Çevre sakinleri, domatesleri toplayıp, evlerine götürdü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür'ün kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın şoförü Üğür, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR'ın dorsesinde yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevre sakinleri toplayıp, evlerine götürdü.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem
Genç yıldızlar aynı dizide 
Serenay evine döndü!
İdo'nun sevgilisine aldığı 100 bin liralık yüzük gözlerden kaçmadı

Tüyleri diken diken eden görüntü! ´Çok korkutucu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları