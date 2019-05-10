Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1201
  • 6,8772
  • 252.603
  • 89.726
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı

Kaza sonrası çıkan kavgada polis tarafları böyle ayırdı

TUZLA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmakta zorluk çeken polis ekipleri havaya ateş ederek kavgayı sonlandırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kırmızı ışıkta duramayan bir hafriyat kamyonu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine taş atmaya başlayan ve giderek büyüyen kavga için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmakta güçlük çekti. 

POLİSİN ELİNDEN SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polisin havaya ateş ettiği sırada hafriyat kamyonu sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin elinden silahı almaya çalıştı. Çevredeki bazı vatandaşlarda tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada uzun süre direnen ve polise zorluk çıkaran hafriyat kamyonu sürücüsü ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Zehra'nın yeni imajı kısacık
'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde ´Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın´ Projesi kapsamında Halil Rıfa

Giresun´da Tebessüm Ettiren Görüntü... Polis Trafiği Durdurdu, Kedi Yolun Karşısına Geçti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Gecenin yıldızı Lucas Moura, Fenerbahçe'nin kapısından böyle dönmüş!

Koparmanın cezası 60 bin lira