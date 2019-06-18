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  3. Kayseri'den son dakika haberi: Fabrika yangını 3 saatte söndürüldü

Kayseri'den son dakika haberi: Fabrika yangını 3 saatte söndürüldü

Kayseri'den son dakika haberi: Fabrika yangını 3 saatte söndürüldü

Son dakika haberi... Kayseri’nin İncesu ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemeleri alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Alevler başka bir fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. 

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. 
(İHA) 

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