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28 Mayıs 2019 Salı 14:31 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:31

Kayseri'deki trafik kazasında lüks otomobil hurdaya döndü: 4 Yaralı

Kayseri'deki trafik kazasında lüks otomobil hurdaya döndü: 4 Yaralı

Kayseri'de lüks otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya Karayolu Mimarsinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 38 NK 727 plakalı lüks otomobil, 38 AAN 483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan Samet E. (16), Samer E. (15), Musa E. (13) ve Enes C., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri araçlarda inceleme yaptı. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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