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  3. Kayseri'de kiracı dehşeti! Ev sahibini öldürdü

Kayseri'de kiracı dehşeti! Ev sahibini öldürdü

Kayseri'de kiracı dehşeti! Ev sahibini öldürdü

Kayseri'de ev sahibi Resul Turan (43) kirayı ödemediği gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Fatih Bölük (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Resul Turan, ev kirasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih Bölük ile konuşmak için evine gitti.

Turan ve Bölük arasında tartışma çıktı. Turan, tartışmanın ardından dışarıya çıkıp, binanın önünde tabancasını çıkarıp havaya bir kaç el ateş etti. Buna sinirlenen Fatih Bölük de mutfaktan aldığı bıçakla dışarıya çıktı. Burada tekrar başlayan tartışma, kavgaya döndü. Fatih Bölük, elindeki bıçakla Resul Turan'ı karın bölgesinden bıçakladı. 2 bıçak darbesiyle yerde kalan Turan, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kiracı Fatih Bölük ile olay sırasında evde bulunan kardeşini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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