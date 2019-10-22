Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8325
  • 6,4966
  • 278.998
  • 97911.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Habip Atakan yönetimindeki 38 P 0523 midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol korkuttu! Görünmez kaza...
Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Antalya´nın Manavgat ilçesinde yer alan Manavgat Çayı, dik yamaçlı kanyonlar arasından geçerek şe

Göz Alıcı Renk Armonisi: Manavgat Şelalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1 tonluk tespih Guinness yolunda

Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu