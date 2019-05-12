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Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 19 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi, 19 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi, 19 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağ yolu girişinde meydana geldi. Kablo fabrikasında çalışan işçileri mesaiye götüren Mehmet Aşatır yönetimindeki 38 P 1234 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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