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  3. Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de halk otobüsüne beton mikseri çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri’de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen halk otobüsüne, beton mikseri çarptı. Kazada, refüje çıkan halk otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İHA


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