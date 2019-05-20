Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0293
  • 6,7334
  • 247.364
  • 86.906
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Kayseri'de ambulans takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de ambulans takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de ambulans takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Develi ilçesinden Kayseri'ye gelen 38 TT 112 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ambulansta bulunan F.K. ve A.T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yapıldı. 
Yaralılar yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yetkililer, kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, ´Doktorunuz Anlatıy

Kalp Ameliyatı Kişiliği Değiştiriyor Mu?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarlarından Galatasaray ve şampiyonluk yorumları

Ayı gülü açtı... Koparmanın cezası 60 bin lira