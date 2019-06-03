Kayseri bayram namazı saat kaçta? 2019 Kayseri Ramazan Bayram namazı saati vakti

Kayseri Ramazan Bayram namazı saati vakti Kayserili vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kayseri Ramazan Bayram namazı Arefe günü en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Sonunda Ramazan Bayramına ulaştık. Ramazan kelime olarak iki farklı anlama gelir. Bunlardan birincisi yaz ayları sonunda ve sonbahar aylarının başlarında yağarak yerde bulunan tozları temizleyen yağmur demektir. Yağmur nasıl ki yeryüzünü temizlerse insanın işlediği günahlar da Ramazan ayı ile silinerek süpürülür. Ramazan'ın ikinci anlamı ise güneşin şiddetli harareti karşısında taşların yanarak kızmasıdır. Kızgın yerlerde yürüyecek olan insanların ayakları yanar. Peki, Kayseri Ramazan Bayram namazı saati kaçta?

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kayseri bayram namazı saat 05.53’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ

Dini bayramlar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki bayramda da İslamın gereği doğrultusunda hareket edilmektedir.

Ramazan Bayramı on bir ayın sultanıdır. Dinlerine bağlı olan Müslümanlar bu bayramdan önceki otuz gün boyunca oruç tutarlar ve daha fazla ibadet ederek Allah’tan af dilerler. Bu otuz günlük sürede ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Müslümanlar iki kat daha fazla sevap kazanmaktadırlar. Bu bayram sadece ibadet edilen bir bayram olarak değil aynı zamanda insanları bir araya getiren ve küslerin barıştığı bir bayramdır. Aynı zamanda yoksul ve fakirler de bu bayramda unutulmaz ve onlara da bayram sevincini yaşatılmaktadır. Çocukların kapı kapı dolaşıp şeker topladığı bir bayramdır Ramazan Bayramı. İnsanların birbirleri ile ilişkilerinin güçlendiği, aile bağlarının kuvvetlendiği bir bayramdır. Bu bayramda çocuklar kadar büyüklerde sevinmek, ilgi görmek isterler. Bu yüzden büyükleri ziyaret edip ellerini öpmek onları dünyanın en mutlu insanları haline getirebilir.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da netleşti. Bayramın 1. günü 25 Haziran Pazar gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi (2.gün) ve 27 Haziran Salı (3. gün) resmi tatil olarak sayılacak. Ramazan Bayramı'nda Pazartesi ve Salı günü tatil olacak.

BAYRAM SOFRALARI NASIL OLMALI?

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek “Sağlıklı Bayram Sofrası” hazırlandı.

Hekimevi’nde düzenlenen etkinlikte, söğüş salatalık, domates, salata, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan “Sağlıklı Bayram Sofrası” kuruldu.